На Сахалине возбудили дело из-за отравления детей парами хлора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Сахалинские следователи возбудили уголовное дело по факту отравления парами хлора детей после празднования дня рождения в одном из банных комплексов Южно-Сахалинска. Об этом в среду сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.

"Завершена доследственная проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник следователи сообщили журналистам о том, что пять детей в возрасте от четырех до 11 лет были доставлены в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора. Установлено, что во время празднования дня рождения одного из детей они с родителями находились в одном из банных комплексов областного центра, где купались в бассейне. Двух детей срочно госпитализировали с диагнозом "ингаляционное отравление парами", еще троих после осмотра отправили на амбулаторное лечение. В настоящее время все дети выписаны из больницы.