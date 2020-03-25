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Сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков в районе Северных Курил

При этом специалисты не исключают, что будет и пара достаточно сильных толчков магнитудой около 7

ТАСС, 25 марта. Серия повторных толчков (афтершоков) началась в зоне Северных Курил (Сахалинская область), где в среду произошло землетрясение. Об этом ТАСС сообщил директор Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" Юрий Виноградов.

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Подземные толчки зафиксированы в 14:49 по местному времени (05:49 мск). Эпицентр землетрясения находился в 228 км от Северо-Курильска. Окончательная магнитуда землетрясения установлена на 7,3. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе 5-6 баллов, Южно-Курильске в 3 балла.

"Повторные толчки уже идут, афтершоки так называемые. Они слабее. Через некоторое время будет еще парочку сильных толчков, будет около 7-6,8 магнитуда, еще менее опасные", - сказал он.

Виноградов уточнил, землетрясение произошло именно там, где прогнозировалось, на "нужной глубине". Разлом имеет наклон, и если бы гипоцентр был ближе к поверхности, то толчки ощущались сильнее. Повторных сильных землетрясений в этой зоне не ожидается.

Очаг землетрясения залегал в Тихом океане, поэтому была объявлена угроза цунами. Доцент Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета, старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Лев Муравьев в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что повторные толчки, как правило, по интенсивности меньше основного.

"Для землетрясения, очаг которого расположен в океане, основную опасность представляет цунами, возможность и интенсивность которого предсказать практически невозможно", - отметил собеседник агентства. По его словам, вызвать цунами может и более слабое землетрясение.

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РоссияСахалинская область
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