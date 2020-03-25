В Подмосковье пресечен крупный канал поставки афганского героина в Россию

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Полиция задержала в Московской области троих подозреваемых в организации канала для поставок в Россию героина из Афганистана, у них изъято более 12 кг наркотика. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в поставках героина на территорию Российской Федерации с целью дальнейшего сбыта. Сотрудники полиции вышли на след криминальной группировки, состоявшей из трех иностранных граждан, <..> и задержали подозреваемых в Московской области. При их личном досмотре, а также в специально оборудованном тайнике был обнаружен героин общей массой свыше 12,5 килограмма в упаковках со штампами, свидетельствующими о его афганском происхождении", - рассказала Волк.

По информации полиции, один из фигурантов организовывал поставки крупных партий героина в Россию, другой развозил на поездах наркотик в Ярославскую, Волгоградскую и Калужскую области. Их сообщница занималась хранением и фасовкой героина.

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемые заключены под стражу, отметила Волк.