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В Москве мужчина устроил стрельбу в магазине, отказавшись платить за алкоголь

В результате инцидента один человек пострадал

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой между администратором и двумя посетителями произошел в магазине на Славянском бульваре в Москве, один человек пострадал. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Вечером 20 марта в магазине на Славянском бульваре произошел конфликт между администратором и двумя посетителями. В ходе инцидента один из мужчин, предположительно из пистолета, выстрелил в своего оппонента, в результате чего тот получил огнестрельное ранение", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. "В настоящее время злоумышленник задержан", - сказали в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что конфликт произошел из-за того, что мужчина не хотел платить за алкоголь, а когда к нему подошел администратор, он открыл огонь.

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Россия
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