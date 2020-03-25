В Москве задержан обвиняемый в убийстве женщины и двух подростков в 2005 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Следователи задержали обвиняемого в убийстве трех человек в Москве в 2005 году. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Удалось установить и задержать подозреваемого 1985 года рождения. Мужчина признал свою вину и дал подробные показания о совершенном им преступлении в 2005 году, пояснив, что мотивом явилась ревность", - сообщила Иванова.

В среду следствие ходатайствует о его аресте.

По данным следствия, в январе 2005 года в квартире жилого дома по улице Клязьминской были обнаружены тела женщины, 17-летней дочери и ее подруги с множественными ножевыми ранениями. В квартире на фрагменте линолеума был обнаружен след крови потерпевших, из которого удалось выделить генотип неизвестного мужчины. "Проверялось множество версий, отрабатывался весь жилой сектор и знакомые, и спустя непродолжительное время был задержан приятель убитых подростков. Однако после проведения экспертизы его причастность не подтвердилась, и он был отпущен", - сказала представитель ГСУ. Следователи отобрали и проверили 65 биологических образцов, провели более 80 экспертиз, в том числе более 60 генетических, допросили более 70 человек.