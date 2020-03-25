{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержан обвиняемый в убийстве женщины и двух подростков в 2005 году

По данным следствия, в январе 2005 года в квартире жилого дома по улице Клязьминской были обнаружены тела женщины, 17-летней дочери и ее подруги с множественными ножевыми ранениями

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Следователи задержали обвиняемого в убийстве трех человек в Москве в 2005 году. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Удалось установить и задержать подозреваемого 1985 года рождения. Мужчина признал свою вину и дал подробные показания о совершенном им преступлении в 2005 году, пояснив, что мотивом явилась ревность", - сообщила Иванова.

В среду следствие ходатайствует о его аресте.

По данным следствия, в январе 2005 года в квартире жилого дома по улице Клязьминской были обнаружены тела женщины, 17-летней дочери и ее подруги с множественными ножевыми ранениями. В квартире на фрагменте линолеума был обнаружен след крови потерпевших, из которого удалось выделить генотип неизвестного мужчины. "Проверялось множество версий, отрабатывался весь жилой сектор и знакомые, и спустя непродолжительное время был задержан приятель убитых подростков. Однако после проведения экспертизы его причастность не подтвердилась, и он был отпущен", - сказала представитель ГСУ. Следователи отобрали и проверили 65 биологических образцов, провели более 80 экспертиз, в том числе более 60 генетических, допросили более 70 человек.

Реклама на ТАСС
Источник: силовики проводят обыски у главы Кизлярского района Дагестана
По данным собеседника агентства, обыски связаны с возбужденным ранее делом о превышении полномочий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС