Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, который занимал эту должность в 2012-2014 годах, задержан в среду по подозрению в умышленном убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина", - написал Геращенко на своей странице в Facebook. Его доставили в суд для избрания меры пресечения.

Он напомнил, что в ночь на 22 февраля 2020 года в доме Кожары было обнаружено тело гражданина [Сергея] Старицкого. По заявлениям экс-главы МИД и его супруги, которые в тот момент находились в доме, погибший покончил жизнь самоубийством.

По словам Геращенко, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что это не могло быть самоубийством.