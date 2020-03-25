Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись в Санкт-Петербурге в среду днем на пересечении проспекта Александровской фермы и улицы Седова, в результате пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"В результате ДТП пострадали четыре человека - трое взрослых и один несовершеннолетний. Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, участниками аварии в Невском районе города стали автомобили Kia и Opel. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.