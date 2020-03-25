В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве таксиста

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве водителя такси в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Талдому ГСУ СК России по Московской области задержан 50-летниий мужчина, подозреваемый в убийстве 40-летнего водителя такси (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

1 марта подозреваемый на заднем сиденье автомобиля своего знакомого - водителя такси - в ходе ссоры достал из рюкзака пистолет и несколько раз выстрелил в голову и тело оппонента, после чего еще несколько раз ударил ножом в грудь. Затем подозреваемый переместил тело потерпевшего из автомобиля в лес и скрылся на его автомобиле. Потом он перегнал машину в арендуемый гараж, где разобрал ее. В ходе допроса мужчина признался в убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.