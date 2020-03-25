Аэропорт Шереметьево получил сообщение о "минировании" пяти авиарейсов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Неизвестные направили на электронную почту аэропорта Шереметьево сообщение об угрозе взрыва на борту пяти самолетов, выполняющих рейсы из Москвы и в Москву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск, Москва - Саранск, Иркутск - Москва, Тюмень - Москва", - сказал собеседник агентства.

Из пяти самолетов два уже приземлились - это рейсы из Тюмени в Москву и из Москвы в Саранск. Посадки прошли в штатном режиме. Проверки показали, что на бортах взрывных устройств нет. Остальные самолеты находятся в воздухе.