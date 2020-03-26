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СК возбудил два дела из-за нарушений при обращении с отходами в Ленобласти

Речь идет о свалках около деревни Старая и в районе поселка Янино-2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили два уголовных дела по факту организации незаконных свалок во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в среду сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и создавшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде). По данным следствия, на двух земельных участках во Всеволожском районе Ленинградской области размещены отходы производства и потребления, которые представляют собой находившиеся в употреблении различные предметы", - сказано в сообщении.

По данным СК, вблизи деревни Старая Колтушского сельского поселения обнаружены остатки стройматериалов, автомобильные покрышки, бой железобетонных изделий, газобетона, сантехники, запчасти для автомобилей, канистры с остатками горюче-смазочных материалов. В пробах воздуха и сточных вод зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ относительно предельно допустимых показателей. Отходы на несанкционированной свалке относятся к различному классу опасности, от второго (высокоопасные) до четвертого (малоопасные).

В начале марта региональное правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на территории указанной свалки в связи с незаконным складированием и сжиганием мусора. Площадь полигона составляет около 2 га, ее объем оценивается в 40 тыс. куб. м. На ее территории происходит горение мусора на глубине 2-3 метров, ближайшие жилые дома находятся на расстоянии около 1,5 км от объекта. Сумму ущерба, нанесенного экологии Колтушского сельского поселения, власти региона оценили примерно в 80 млн рублей. Завершить ликвидацию свалки власти планируют до середины апреля.

Несанкционированная свалка в Янине

На другом участке в районе поселка Янино-2 Всеволожского района, отметили в СК, размещены аналогичные отходы, что также создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.

В Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сообщили журналистам, что к следователям ранее обратились жители поселка Янино, которые пожаловались на экологическую ситуация в населенном пункте.

Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, территория, на которой размещены отходы, занимает семь гектаров, он также отметил, что речь идет о землях промышленного назначения. В прокуратуре Ленинградской области ТАСС сообщили, что ранее по информации, размещенной в сети интернет о несанкционированной свалке в одном из поселений Всеволожского района Всеволожской городской прокуратурой, была организована проверка.

Власти Ленинградской области устанавливают обстоятельства возникновения стихийной свалки и проработают возможность ее ликвидации, сказал ТАСС источник в администрации региона.

Свалка на территории завода "МПБО-2" в Янине

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 20 марта поручил провести проверку после появления информации о незаконной свалке на территории завода по переработке бытовых отходов, создающей экологическую угрозу для жителей поселка Янино. Устаревшее оборудование предприятия не успевает утилизировать мусор, что в итоге привело к превращению части территории завода в огромную свалку, отмечалось в сообщении пресс-службы СК РФ.

Как сообщал ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, администрация города работает над решением проблемы, вызванной накопившимися отходами на территории завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) ГУП "Завод МПБО-2" (принадлежит правительству Петербурга). Предприятие, расположенное в городском поселке Янино, способно перерабатывать до 90 тыс. тонн отходов в год.

Всего на территории региона насчитывается около 1 тыс. незаконных свалок, сообщал в марте журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

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