На Камчатке объявлена лавинная опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 марта, /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена в четверг на Камчатке из-за подхода тихоокеанского циклона. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском противолавинном центре.

Атмосферный вихрь уже влияет на побережье. Мокрый снег с дождем начался в краевой столице - Петропавловске-Камчатском.

"С 27 по 29 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), Мильковского, Соболевского, Быстринского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника", - сказали ТАСС специалисты противолавинного центра.

МЧС рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

В четверг в Петропавловске-Камчатском облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +3,+4 °С. На дорогах гололедица.