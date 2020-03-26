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На МЦК нет движения поездов по ходу часовой стрелки из-за падения пассажира на пути

Инцидент произошел на станции Угрешская

МОСКВА, 26 марта./ТАСС/. Движение поездов на МЦК прервано по ходу часовой стрелки из-за падения пассажира на пути.

"На МЦК <...> нет движения поездов по ходу часовой стрелки из-за пассажира на пути на станции Угрешская", - сообщается в четверг в Twitter Московского метро.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажир, упавший на пути, погиб. "Прибывающий поезд сбил человека, по предварительной информации, он погиб", - сказал источник.

В новость были внесены изменения (10:17 время мск) — добавлена информация по тексту.

 

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Россия
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