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СК возбудил уголовное дело после убийства пожилой семейной пары в Петербурге

Инцидент произошел 25 марта. По этому делу задержан 30-летний сын погибших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в убийстве своих родителей, сообщили журналистам в четверг в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). <…> Подозреваемый был задержан по горячим следам сотрудниками полиции", - сказано в сообщении.

По данным следователей, 25 марта в квартире одного из домов в Красногвардейском районе мужчина нанес множественные удары ножом своей 50-летней матери и 56-летнему отцу, в результате чего женщина скончалась на месте, а мужчина - в автомобиле скорой помощи. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Источник в следственных органах сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, о совершенном преступлении в полицию сообщил сам подозреваемый. Мужчина заявил, что якобы пытался избавить своих родителей "от страданий".

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РоссияСанкт-Петербург
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