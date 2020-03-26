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В Челябинской области рабочие уронили мотор лифта, разрушив два лестничных марша

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Рабочие в городе Аше Челябинской области уронили редуктор лифта в подъезде многоэтажки, он повредил два лестничных марша. Дом пригоден для проживания, погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Ашинского района.

"При замене лифта подрядная организация в городе Аше в жилом многоквартирном 10-этажном доме допустила, что редуктор лифта упал на лестничные пролеты в подъезде. Пробиты два лестничных марша. Пострадавших нет. Управляющая компания создала временные деревянные трапы, чтобы жильцы могли попасть в свои квартиры", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дом является пригодным для проживания. Создана комиссия, которая изучает все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияЧелябинская область
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