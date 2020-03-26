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Двухлетняя девочка погибла и трое детей пострадали при пожаре в Подмосковье

Пожар произошел в частном доме в Истре

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели двухлетней девочки в результате пожара в частном доме в Истре, еще три ребенка пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"25 марта в одном из частных домов в СНТ "Истра-2" произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружено тело 2-летней девочки. Кроме того, из данного домовладения были госпитализированы в медицинское учреждение трое детей 2011, 2010 и 2009 годов рождения", - сообщили в ГСУ.

В момент пожара дети находились в доме одни без присмотра взрослых. По предварительным данным, дом отапливался с помощью печного оборудования, что и могло стать вероятной причиной пожара. Устанавливается очаг и причины возникновения возгорания, будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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