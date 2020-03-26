Мужчина погиб и двое детей пострадали в результате пожара в Егорьевске

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Двое детей пострадали и мужчина погиб в результате пожара в подмосковном Егорьевске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"25 марта в одной из комнат коммунальной квартиры в Егорьевске произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружено тело 32-летнего мужчины. Также из соседней комнаты коммунальной квартиры в медицинское учреждение госпитализированы два брата 2003 и 2011 годов рождения с признаками отравления угарным газом", - сообщили в ГСУ.

По данному факту начата проверка. По предварительным данным эксперта, возгорание произошло в комнате погибшего мужчины, который вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками. "Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем", - добавили в ГСУ.