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СК подтвердил возбуждение дела в отношении начальника отдела ГИБДД в Новочеркасске

Он подозревается в получении взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении начальника отдела ГИБДД МУ МВД России "Новочеркасское", который подозревается в получении взятки от подчиненного за покровительство. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, начальник отдела ГИБДД получил от своего подчиненного в качестве взятки денежные средства в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области, назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в отношении сотрудника и его руководителей.

Теги
РоссияРостовская область
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