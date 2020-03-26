Житель Дагестана приговорен к 11 годам колонии за финансирование ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана к 11 годам колонии за перечисление средств для целей запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Об этом в четверг журналистам сообщили в суде.

"В соответствии с приговором суда Камиль Арсланбеков признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина в 2015 и 2016 годах, находясь в Дагестане, передал иному лицу наличные деньги для их перечисления сторонникам международной террористической организации "Исламское государство". Часть этих денег преступник собрал на указанную цель, а часть была его личными сбережениями.

В декабре 2016 года Арсланбеков получил от иного лица деньги, положил их на банковскую карту, а затем перечислил их третьему лицу для покупки автомобиля. Преступник заведомо знал о планах использования машины в качестве такси, в целях получения дохода для финансирования международной террористической организации "Исламское государство", уточняется в сообщени суда.