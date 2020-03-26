Во Владимирской области в результате пала травы загорелись восемь деревенских домов

ВЛАДИМИР, 26 марта. /ТАСС/. Восемь домов, в том числе три жилых, загорелись в деревне Анохино во Владимирской области, по предварительным данным, в результате пала сухой травы. Возгорание локализовано на площади 500 кв. м, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области

"В 11:45 мск в диспетчерскую службу ГУ МЧС России по Владимирской области от диспетчера ЕДДС Меленковского района поступило сообщение о загорании сухой растительности в населенном пункте Анохино. По прибытии было установлено, что происходит горение семи домов (три жилых дома, четыре - нежилых), позже загорелся еще один нежилой дом. По предварительным данным, возгорание произошло в результате пала травы", - сообщили в пресс-службе.

Локализация возгорания была объявлена в 12:55 мск на площади 500 кв. м. Эвакуация не проводилась, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Всего в деревне Анохино расположено 47 домов, из них 11 жилых, в которых проживает 21 человек.