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Во Владимирской области в результате пала травы загорелись восемь деревенских домов

В результате инцидента никто не пострадал

ВЛАДИМИР, 26 марта. /ТАСС/. Восемь домов, в том числе три жилых, загорелись в деревне Анохино во Владимирской области, по предварительным данным, в результате пала сухой травы. Возгорание локализовано на площади 500 кв. м, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области

"В 11:45 мск в диспетчерскую службу ГУ МЧС России по Владимирской области от диспетчера ЕДДС Меленковского района поступило сообщение о загорании сухой растительности в населенном пункте Анохино. По прибытии было установлено, что происходит горение семи домов (три жилых дома, четыре - нежилых), позже загорелся еще один нежилой дом. По предварительным данным, возгорание произошло в результате пала травы", - сообщили в пресс-службе.

Локализация возгорания была объявлена в 12:55 мск на площади 500 кв. м. Эвакуация не проводилась, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Всего в деревне Анохино расположено 47 домов, из них 11 жилых, в которых проживает 21 человек.

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РоссияВладимирская область
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