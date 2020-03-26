Почти 17 тыс. жителей Нижнего Новгорода остались без тепла из-за аварии

ТАСС, 26 марта. Авария на сетях привела к отключению теплоснабжения в 96 многоквартирных домах в Нижнем Новгороде, где проживают около 17 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ГУ МЧС по региону.

"В центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о нарушении подачи теплоснабжения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Под нарушение попали 96 многоквартирных жилых домов, где проживают 16,9 тыс. человек, и девять социально-значимых объектов", - отмечается в сообщении.

В настоящее время последствия аварии устраняются. "Ориентировочное время завершения ремонтно-восстановительных работ - 21:00 мск 26 марта", - указано в сообщении.