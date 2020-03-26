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Во Владимирской области ликвидировали открытое горение домов в деревне

По предварительным данным, возгорание произошло в результате пала травы
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области/ТАСС

ТАСС, 26 марта. Пожарные ликвидировали открытое горение восьми домов, которые ранее загорелись в деревне Анохино во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о загорании сухой растительности в населенном пункте Анохино поступила в 11:45 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горят три жилых и четыре нежилых дома. Позже загорелся еще один нежилой дом.

"В 13:45 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате пала травы. 

Теги
РоссияВладимирская область
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