В Дагестане 1672 человека числятся в розыске за участие в террористических организациях

МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. жителей Дагестана числятся в розыске как участники международных террористических организаций. Об этом на сессии парламента заявил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.

"1672 жителя республики объявлены в розыск как участники международных террористических организаций. 140 из них были выявлены и объявлены в розыск в прошлом году", - сообщил Магомедов.

По его словам, в Дагестане полностью ликвидированы бандгруппы, деятельность которых связана с терроризмом, но террористические проявления по-прежнему представляют угрозу безопасности.

"После ликвидации бандгрупп террористическая деятельность на территории республики осуществляется автономными спящими ячейками, которые нацелены на совершение одиночных резонансных акций. Совместно с ФСБ в прошлом году были выявлены и ликвидированы 17 таких ячеек с дислокацией в городах Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Буйнакск, Дербент, а также в Дербентском, Хасавюртовском, Бабаюртовском и Кизилюртовском районах", - сказал министр.

Сотрудникам правоохранительных органов Дагестана в прошлом году, по данным Магомедова, удалось выявить 42 случая финансирования терроризма на сумму более 11 млн рублей, пресечь восемь каналов финансирования, а также добиться блокировки 327 сайтов, содержащих информацию экстремистского характера.