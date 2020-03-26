{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбурге новорожденного бросили в приемном покое больницы

Полицейские объявили мать ребенка в розыск. Состояние младенца врачи оценивают как удовлетворительное

ОРЕНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Полиция Оренбурга возбудила уголовное дело после того, как в приемном покое больницы обнаружили брошенного новорожденного ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по области, распространенном в четверг.

"В связи с оставлением новорожденного ребенка в медицинском учреждении областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сказано в сообщении.

Неизвестная женщина 25 марта в 23:15 (21:15 мск) оставила в приемном покое Оренбургской областной клинической больницы №2 ребенка. Мальчика обнаружили в служебном помещении, завернутым в пеленки. "В настоящее время состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, оказывается дальнейшая медицинская помощь", - сказали в полиции.

Оставившая ребенка женщина объявлена в розыск. Полиция распространила ориентировку и фоторобот подозреваемой.

"Сотрудники полиции просят граждан, которые видели женщину с ребенком в районе Оренбургской областной клинической больницы №2 в указанный период времени или обладают какой-либо информацией о ее личности и местонахождении, сообщить в отдел полиции", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
Суд отменил оправдательный приговор по делу бывшего вице-губернатора Пензенской области
Суд также отменил приговор в отношении бывшего вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, которая являлась фигурантом по делу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС