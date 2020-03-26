В Оренбурге новорожденного бросили в приемном покое больницы

ОРЕНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Полиция Оренбурга возбудила уголовное дело после того, как в приемном покое больницы обнаружили брошенного новорожденного ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по области, распространенном в четверг.

"В связи с оставлением новорожденного ребенка в медицинском учреждении областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сказано в сообщении.

Неизвестная женщина 25 марта в 23:15 (21:15 мск) оставила в приемном покое Оренбургской областной клинической больницы №2 ребенка. Мальчика обнаружили в служебном помещении, завернутым в пеленки. "В настоящее время состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, оказывается дальнейшая медицинская помощь", - сказали в полиции.

Оставившая ребенка женщина объявлена в розыск. Полиция распространила ориентировку и фоторобот подозреваемой.

"Сотрудники полиции просят граждан, которые видели женщину с ребенком в районе Оренбургской областной клинической больницы №2 в указанный период времени или обладают какой-либо информацией о ее личности и местонахождении, сообщить в отдел полиции", - уточнили в пресс-службе.