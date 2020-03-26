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В Харькове совершено нападение на приемную "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Представители оппозиции считают, что в этот раз все виновные не уйдут от ответственности

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Радикалы в Харькове совершили нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба ОПЗЖ.

"Кто эти бандиты, и нам, и правоохранительным органам хорошо известно. Это уже 11-е нападение на общественную приемную. Однако до сих пор ни одно заявление не было расследовано и никто не понес наказание за свои противоправные действия. Надеемся, что в этот раз все виновные в этом подлом вредительстве не уйдут от ответственности", - отметили в общественной приемной партии.

Представители оппозиции считают, что такая реакция со стороны радикалов вызвана растущим уровнем доверия харьковчан к их политической силе. При этом оппозиционеры подчеркивают, что несмотря на провокации, они настроены на оказание помощи и поддержки людям в это сложное для страны время.

ОПЗЖ обратилась в Генпрокуратуру страны, к главе МВД и руководителю СБУ с требованием срочно дать правовую оценку действиям радикалов. "Мы требуем правовой оценки действий лжепатриотов и провокаторов, полноценного расследования и реакции соответствующих органов. Все лица, пытающиеся таким образом дестабилизировать обстановку в регионе и стране, должны понести наказание. Это касается и организаторов, и исполнителей - они должны осознавать неотвратимость наказания за свои противоправные действия", - говорится в заявлении партии.

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