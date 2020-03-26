В Петербурге суд арестовал подозреваемого в краже денег у бизнес-тренера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Задержанный за кражу $150 тыс. из коттеджа бизнес-тренера его помощник по дому Дмитрий Тарасов арестован в Петербурге. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, обвиняемый дал явку с повинной.

"Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Тарасова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). <…> Вину признает, дал явку с повинной", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Мера пресечения избрана сроком до 24 мая 2020 года.

Ранее в управлении МВД по городу и Ленинградской области сообщали, что о пропаже 150 тыс. долларов из коттеджа владелец сообщил в полицию 23 марта. Мужчина рассказал, что деньги могли пропасть в период с 15 ноября прошлого года до 21 марта текущего года, однако более точно дату назвать не смог, так как отсутствовал дома в этот период.

Полицейские установили, что задержанный проработал у потерпевшего более пяти лет. Сотрудникам уголовного розыска он пояснил, что похищал деньги постепенно и уже успел потратить часть украденного: приобрел ноутбук, одежду, а также ходил в рестораны и оплачивал другие собственные нужды. Потратить всю сумму похищенного злоумышленник не смог, часть денег полицейским удалось обнаружить.

В полиции отметили, что задержанного искали также по заявлению его сожительницы после того, как он украл деньги из коттеджа у своего работодателя. К себе домой в поселок Сертолово в Ленинградской области он больше не возвращался, и женщина подала заявление в полицию о его исчезновении.