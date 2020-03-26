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В Петербурге произошел пожар в трех ангарах

Площадь возгорания составила 500 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Пожар произошел на территории бывшего авторемонтного завода в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, горят три ангара на площади 500 кв. м, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"На территории бывшего авторемонтного завода горят три ангара 10 на 30 м на общей площади 500 кв. м", - сказал представитель ведомства. 

В городском управлении МЧС отметили, что в ангарах находятся деревянные доски.

"Пожару присвоен третий номер сложности из-за угрозы распространения пламени и большой горючей нагрузки. Внутри ангаров находятся деревянные доски", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для тушения пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники.

Возгорание произошло в 17:16 мск. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали. Горящие ангары расположены по адресу: город Ломоносов, поселок Мартышкино, улица Мира, дом номер 1 [входит в состав Санкт-Петербурга].

По данному адресу, согласно данным Google maps, расположен бизнес-парк "Мартышкино".

В новость внесены изменения (18:59 мск) - добавлены подробности по тексту.

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РоссияСанкт-Петербург
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