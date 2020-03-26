Суд не может изменить меру пресечения Котову до повторного рассмотрения жалобы на приговор

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский городской суд не сможет ни отменить, ни изменить меру пресечения активисту Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга, до повторного рассмотрения жалобы на его приговор. Этот вопрос не входит в компетенцию Мосгорсуда, уточнили ТАСС в пресс-службе суда в четверг.

"Мосгорсуд не может рассматривать заявленное ходатайство стороны защиты Константина Котова по мере пресечения, поскольку мера пресечения установлена Вторым кассационным судом, отмена или изменение решений которого не входит в компетенцию апелляционной инстанции Московского городского суда", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Дата судебного заседания назначено на 14 апреля.

Генпрокуратура просила снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". Защита настаивала на отмене приговора как незаконного. Кассационный суд вернул дело в апелляционную инстанцию, о чем его не просила ни одна из сторон.

Котов до рассмотрения его жалобы Мосгорсудом будет находиться под стражей.