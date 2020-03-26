Число "заминированных" самолетов в России в четверг возросло до 14

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета рейсом Сургут - Москва поступило в экстренные службы в четверг. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В экстренные службы поступило сообщение о минировании рейса, следующего по маршруту Сургут - Москва. На борту находятся шесть членов экипажа, 102 взрослых и семеро детей. Прибытие в Москву запланировано в 21:54, в аэропорт Внуково", - сказал собеседник агентства.

Ранее поступили аналогичные анонимные сообщения о "минировании" 13 авиарейсов. В основном анонимные сообщения с угрозами приходили на электронную почту аэропорта Шереметьево, несколько сообщений поступили в региональные аэропорты. Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах, "все 13 бортов штатно сели, маршруты следования не менялись. Большинство из них досмотрено, опасных предметов не обнаружено.

Сообщения об угрозе взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" почти 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.