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В Подмосковье сотрудника полиции задержали за взятку в 5 млн рублей

На допросе он дал признательные показания, рассказав обо всех обстоятельствах совершенного им преступления

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи задержали сотрудника полиции по обвинению в получении взятки в размере 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"25 марта старший следователь полиции в своем служебном кабинете лично получил от брата обвиняемого, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку в виде денежных средств в размере 5 млн рублей за переквалификацию инкриминируемых деяний его родственнику на менее тяжкое преступление. Полицейский был задержан при получении денежных средств сотрудниками ФСБ при взаимодействии с сотрудниками УСБ ГУ МВД по Московской области", - сообщили в ГСУ.

Старшему следователю по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Красногорскому району предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На допросе он дал признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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