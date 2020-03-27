Пожар в жилом доме в Екатеринбурге ликвидировали

ТАСС, 27 марта. Возгорание в двухэтажном одноподъездном деревянном доме в Екатеринбурге полностью ликвидировано, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС России.

"В 05:44 (03:44 мск) пожарные завершили разборку и проливку конструкций. Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате возгорания, площадь которого составила 200 кв. м, семь человек погибли и один пострадал. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались жесять человек. Пожар был локализован в 21:49 мск, открытое горение ликвидировано в 23:29 мск. Как сообщил ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, причиной пожара мог стать поджог.