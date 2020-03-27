В Москве полиция задержала троих подозреваемых в разбойном нападении

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Трое мужчин задержаны по подозрению в разбойном нападении на москвича на юго-востоке столицы и хищении из его квартиры имущества на 3 млн рублей, в том числе коллекции монет. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию обратился 61-летний мужчина, который сообщил, что когда он выходил из своей квартиры в Мещерском переулке на него напали неизвестные в черных масках. "Угрожая, по предварительным данным, ножом, злоумышленники толкнули потерпевшего обратно в квартиру, связали скотчем его и родственников, находившихся в помещении, после чего, похитив коллекцию монет и денежные средства, скрылись в неизвестном направлении. Общий материальный ущерб составил около 3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Полицейским удалось задержать подозреваемых на территории Московского региона. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 39 до 50 лет. Похищенным они к тому времени уже распорядились по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемые арестованы.