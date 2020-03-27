{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве полиция задержала троих подозреваемых в разбойном нападении

Общий материальный ущерб составил около 3 млн рублей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Трое мужчин задержаны по подозрению в разбойном нападении на москвича на юго-востоке столицы и хищении из его квартиры имущества на 3 млн рублей, в том числе коллекции монет. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию обратился 61-летний мужчина, который сообщил, что когда он выходил из своей квартиры в Мещерском переулке на него напали неизвестные в черных масках. "Угрожая, по предварительным данным, ножом, злоумышленники толкнули потерпевшего обратно в квартиру, связали скотчем его и родственников, находившихся в помещении, после чего, похитив коллекцию монет и денежные средства, скрылись в неизвестном направлении. Общий материальный ущерб составил около 3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Полицейским удалось задержать подозреваемых на территории Московского региона. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 39 до 50 лет. Похищенным они к тому времени уже распорядились по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемые арестованы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Девочка в детсаду Петербурга погибла, играя на горке
В экстренных службах уточнили, что голова ребенка застряла между металлическими прутьями горки. Он умер от удушения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС