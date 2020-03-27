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За сутки в Лосином острове в Москве произошло шесть пожаров

Пять пожаров из шести, предположительно, осуществила группа подростков, поджигая сухую траву

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пять пожаров из шести, произошедших в четверг на территории национального парка "Лосиный остров" в Московском регионе, устроила группа подростков. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе парка.

"26 марта работниками нацпарка было обнаружено, локализовано и потушено шесть источников возгорания", - сказали в пресс-службе.

Пять из шести пожаров были потушены силами работников парка, один, который произошел на территории бывшего арсенала, ликвидирован пожарными ГУ МЧС РФ по Москве. Горела в основном сухая трава. "Пять пожаров, предположительно, осуществила группа подростков, поджигая сухую траву. Сотрудники Лосиного острова проводят работу по розыску нарушителей", - отметили в пресс-службе.

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