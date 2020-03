В Лондоне украли оружие из фильмов о Бонде

ТАСС, 27 марта. Пять пистолетов из фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде были украдены у их владельца в Лондоне, сообщила в пятницу британская полиция.

Инцидент произошел 23 марта в районе Энфилд. Трое подозреваемых скрылись с места преступления. В настоящее время по факту случившегося продолжается расследование.

Украденные пистолеты появлялись в фильмах "Живи и дай умереть" (Live and Let Die, 1973), "Вид на убийство" (A View To Kill, 1985) и "Умри, но не сейчас" (Die Another Day, 2002). "Нет практически никаких сомнений, что... те, кому их будут пытаться продать, узнают их", - отметил представитель правоохранительных органов, добавив, что пистолеты являются очень редкими и ценными. По данным полиции, общая стоимость пропавшего оружия превышает £100 тыс. ($122 тыс.).