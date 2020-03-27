{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Лондоне украли оружие из фильмов о Бонде

Эти пистолеты появлялись в картинах "Живи и дай умереть" и "Умри, но не сейчас"

ТАСС, 27 марта. Пять пистолетов из фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде были украдены у их владельца в Лондоне, сообщила в пятницу британская полиция.

Инцидент произошел 23 марта в районе Энфилд. Трое подозреваемых скрылись с места преступления. В настоящее время по факту случившегося продолжается расследование.

Украденные пистолеты появлялись в фильмах "Живи и дай умереть" (Live and Let Die, 1973), "Вид на убийство" (A View To Kill, 1985) и "Умри, но не сейчас" (Die Another Day, 2002). "Нет практически никаких сомнений, что... те, кому их будут пытаться продать, узнают их", - отметил представитель правоохранительных органов, добавив, что пистолеты являются очень редкими и ценными. По данным полиции, общая стоимость пропавшего оружия превышает £100 тыс. ($122 тыс.).

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Девочка в детсаду Петербурга погибла, играя на горке
В экстренных службах уточнили, что голова ребенка застряла между металлическими прутьями горки. Он умер от удушения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС