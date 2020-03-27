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Лондон потребует от РФ 830 тыс. фунтов за судебные расходы по делу бизнесмена Смычковского

Ранее Вестминстерский суд Лондона постановил отказать в выдаче бизнесмена

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Великобритания не будет выдавать в Россию бизнесмена Дмитрия Смычковского, проходящего по делу экс-главы ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова, и собирается выставить России счет на 830 тысяч фунтов стерлингов в счет компенсации юридических издержек бизнесмена. Об этом ТАСС сообщила адвокат Смычковского Елена Федулова.

"С сегодняшнего дня вступило решение суда Лондона об отказе экстрадировать в РФ объявленного в международный розыск Смычковского. Ранее Вестминстерский суд Лондона постановил отказать в выдаче бизнесмена и обязать РФ компенсировать издержки Смычковского, которые он понес в рамках процесса об экстрадиции. В ближайшее время он предоставит счета, которые выставляли ему юридические компании за оказание услуг. Это более 830 тыс. фунтов стерлингов", - отметила Федулова.

По ее словам, британская сторона также потребует для оплаты юриста Королевской прокурорской службы (аналог Генпрокуратуры РФ), который представлял на процессе интересы российских властей. СК РФ возбудил в отношении Смычковского уголовное дело о взятке экс-начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко. "Но право собственности Максименко не оформил на эту машину, так как не стал ее покупать. И это основание для экстрадиции Вестминстерский суд не принял",- сказала Федулова.

По словам адвоката, новый запрос о выдаче Россия направила после возбуждения уголовного дела о взятке в $1 млн, которую Смычковский, по версии следствия, в качестве посредника передал за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. "Но Лондонский суд запросил аудио- или видеоматериалы, фиксирующие факт передачи взятки, а также показания взяткодателя. Согласно материалам СК, у нас и взяткодателя нет, как нет и указанных выше материалов. И Вестминстерский суд отказал в экстрадиции", - отметила Федулова.

Она добавила, что решение британского суда будет использовано при обжаловании приговора Дрыманову, Максименко и Алексею Крамаренко. "Да, формально российские суды не связаны с британским правосудием, но для нас важно, что независимый суд установил отсутствие взяткодателя", - заключила адвокат.

Мосгорсуд 18 марта приговорил Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 196 млн рублей, признав его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова. Экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко по совокупности получил 14 лет лишения свободы и штраф в размере 247 млн рублей, экс-глава управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко осужден на 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 195 млн рублей.

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