Пожар на крыше двухэтажного здания в Архангельске потушили

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на крыше жилого-административного двухэтажного здания в Архангельске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В 15:35 (мск) пожар ликвидирован. Причина устанавливается", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь замначальника ГУ МЧС России по Архангельской области по государственной противопожарной службе Павел Захаров сообщил ТАСС, что причиной пожара могли послужить огневые работы. "Предварительно, на мансардном этаже проводились огневые работы, это и послужило причиной пожара", - сказал он.

Информация о пожаре на улице Северодвинской, 9, поступила в 13:52 мск, пожарным удалось локализовать его спустя чуть более часа. Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Из горящего здания спасены два человека. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В новость внесены изменения (15:59 мск) - добавлена информация о тушении пожара.