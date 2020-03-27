На Кубани полицейские изъяли незаконную табачную продукцию более чем на 12 млн рублей

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Полицейские изъяли у жительницы Тихорецкого района Краснодарского края свыше 120 тыс. пачек немаркированной табачной продукции более чем на 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В рамках расследования [уголовного дела] сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Тихорецкого и Павловского районов. В результате изъято свыше 120 тысяч пачек немаркированной табачной продукции известных марок на сумму более 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, немаркированную табачную продукцию подозреваемая сбывала через принадлежащие ее родственнику торговые павильоны, расположенные в городе Тихорецк. Изъятую продукцию направили на экспертизу.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в особо крупном размере").