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Под завалами в результате схода оползня в Китае остаются семь человек

Пятеро были спасены

ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Семь человек числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на территорию завода по производству бетона, расположенного в южной китайской провинции Гуйчжоу. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении местных властей.

Инцидент произошел в пятницу в 22:10 по местному времени (17:10 мск) в районе Гуаньшаньху города Гуйян (административный центр провинции). Под завалами оказались 12 человек.

По данным на 06:20 утра субботы (01:20 мск), пятеро были спасены и доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Поиски еще семи человек продолжаются. На месте работает более 80 спасателей.

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Китай
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