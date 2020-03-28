Под завалами в результате схода оползня в Китае остаются семь человек

ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Семь человек числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на территорию завода по производству бетона, расположенного в южной китайской провинции Гуйчжоу. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении местных властей.

Инцидент произошел в пятницу в 22:10 по местному времени (17:10 мск) в районе Гуаньшаньху города Гуйян (административный центр провинции). Под завалами оказались 12 человек.

По данным на 06:20 утра субботы (01:20 мск), пятеро были спасены и доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Поиски еще семи человек продолжаются. На месте работает более 80 спасателей.