Сотрудника Росгвардии, который протаранил несколько машин во дворе в Петербурге, уволят

ТАСС, 28 марта. Сотрудник Росгвардии, который протаранил несколько автомобилей во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге будет уволен, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Данный сотрудник будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Как выяснилось в ходе проверки, он находился вне службы, но это не оправдывает поступок, совершенный человеком в погонах", - сказал он.

Ранее издание "Подъем" сообщило о том, что сотрудник Росгвардии в Петербурге протаранил автомобили во дворе.