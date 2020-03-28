{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудника Росгвардии, который протаранил несколько машин во дворе в Петербурге, уволят

Его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности

ТАСС, 28 марта. Сотрудник Росгвардии, который протаранил несколько автомобилей во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге будет уволен, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом ТАСС сообщил  официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Данный сотрудник будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Как выяснилось в ходе проверки, он находился вне службы, но это не оправдывает поступок, совершенный человеком в погонах", - сказал он.

Ранее издание "Подъем" сообщило о том, что сотрудник Росгвардии в Петербурге протаранил автомобили во дворе.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Во Владимирской области горят пять домов
В пресс-службе МЧС России сообщили об угрозе перехода огня на другие здания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС