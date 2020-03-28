Голубев сообщил, что причиной пожара в Ростове-на-Дону стал поджог

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. Причиной возгорания травы на площади 25 га в Ростове-на-Дону стал поджог. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.

"Очевидно, что причина пожара - человеческий фактор, это поджог. Поручил со всей серьезностью разобраться в причинах возгорания и наказать виновных", - написал он в субботу на своей странице в Instagram после посещения места пожара.

Кроме того, Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника МЧС - младшего сержанта внутренней службы Алексея Кравцова - при тушении пожара. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону журналистам сообщили, что следователи организовали проверку после гибели пожарного.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, на месте возгорания работают сотрудники ростовской полиции. "Причина возгорания будет установлена после тушения пожара. В ГУ МВД РФ по Ростовской области просят граждан соблюдать спокойствие и не реагировать на неофициальные источники информации", - сказали в ведомстве.

Возгорание произошло на улице Чемордачка, 4а, загорелся камыш. Общая площадь пожара составляет 25 га.