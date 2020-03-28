В Петербурге следователи возбудили дело против мужчины, напавшего с ножом на полицейского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбудили в Санкт-Петербурге после нападения вооруженного ножом мужчины на сотрудника полиции, из-за чего ему пришлось стрелять в злоумышленника, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении. В ближайшее время в отношении нападавшего планируют избрать меру пресечения.

Инцидент произошел вечером в пятницу в Выборгском районе Петербурга. В отдел полиции поступила информация о незаконном обороте наркотиков, и сотрудники МВД выехали на место возможного преступления. Там они обнаружили мужчину, который попытался сбежать.

Один из сотрудников догнал беглеца, однако мужчина достал нож и напал на полицейского, после чего тот достал табельное оружие и выстрелил в злоумышленника. В результате мужчина получил ранение в руку и был задержан, ему оказали медпомощь.