Пожарные локализовали возгорание травы в Ростове-на-Дону на двух очагах из четырех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону локализовали на двух очагах из четырех. Об этом в субботу сообщил журналистам представитель регионального главка МЧС.

"На месте пожара было четыре очага горения, на данный момент по двум очагам [объявлена] локализация. По фронту по одному [очагу локализовали возгорание] примерно [на] 150 кв. м, по второму - в районе 300 кв. м", - сообщил он.

По уточненной информации МЧС, площадь пожара составляет порядка 10 га. Ранее сообщалось о 25 га.

На месте тушения пожара работает 210 человек, 54 единицы техники от системы РСЧС, от МЧС привлечено 152 человека, 29 единиц техники.

Как отметили в МЧС, основные силы в настоящий момент сосредоточены на тушении пожара за железной дорогой. Угрозы населенным пунктам и строениям нет.

Возгорание произошло в субботу на улице Чемордачка, 4а, где загорелся камыш. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.