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Под Тамбовом грузовой поезд насмерть сбил подростка на велосипеде

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе в районе станции Кирсаново

ТАМБОВ, 28 марта. /ТАСС/. Грузовой поезд на регулируемом пешеходном переходе насмерть сбил 15-летнего подростка на велосипеде в районе станции Кирсаново в Тамбовской области. В связи с ДТП Московское межрегиональное СУ СК РФ на транспорте начало проверку, сообщается в субботу на сайте ведомства.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка в связи со смертью 15-летнего мальчика. По предварительным данным, сегодня, в вечернее время, при попытке пересечь на велосипеде железнодорожные пути в районе станции Кирсаново перед приближающимся грузовым поездом, смертельно травмирован подросток", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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РоссияТамбовская область
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