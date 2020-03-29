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Welt: министр финансов Гессена обнаружен мертвым

По данным издания, его тело нашли на железнодорожных путях

БЕРЛИН, 29 марта. /ТАСС/. Тело немецкого политика, министра финансов федеральной земли Гессен Томаса Шефера (Христианско-демократический союз) было обнаружено в субботу на железнодорожных путях в городе Хоххайм-ам-Майн. Об этом сообщила в субботу вечером газета Die Welt.

Следствие исходит из того, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Шефер считался одним из возможных преемников Фолькера Буфье на посту премьер-министра Гессена. Он занимал должность министра финансов региона с августа 2010 года.

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Германия
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