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На производственной территории в Великом Новгороде произошел пожар

Площадь возгорания составляет 840 кв. м

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Кровля здания загорелась на производственной территории в Великом Новгороде, площадь пожара составляет 840 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Нехинской, дом 57, поступила в 01:30 мск. К моменту прибытия пожарных площадь горения составляла 300 кв. м, однако затем возросла почти в три раза. "Происходило возгорание кровли на площади 840 кв. м. В 02:55 объявлена локализация", - сказали в пресс-службе.

Пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности. Информация о пострадавших не поступала.Возгорание тушат 40 человек и 14 единиц техники.

Теги
РоссияНовгородская область
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