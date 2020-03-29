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В Якутии возбудили дело об убийстве четырех человек

Среди них двое детей

ЯКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Следователи СК возбудили дело по факту обнаружения четырех тел в Якутске. Об этом сообщается в воскресенье на сайте управления СК России по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), по факту обнаружения четырех тел, в том числе двух малолетних, в жилом доме Якутска с признаками смерти криминального характера", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем республиканского управления СК РФ Александром Заболиченко и министром внутренних дел по Якутии Владимиром Прокопенко. Идет осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и выполняются другие необходимые действия по установлению обстоятельств произошедшего, отмечается в сообщении.

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РоссияЯкутия
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