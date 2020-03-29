В Башкирии задержали создателей финансовой пирамиды, обманувших клиентов на 600 млн рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Полиция в Башкирии задержала членов преступного сообщества, создавших финансовую пирамиду и обманувших 4 тыс. вкладчиков на 600 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД по Республике Башкортостан пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого обвиняются в мошенничестве. По предварительным данным, более чем 4 тыс. человек причинен ущерб, превышающий 600 млн рублей", - сообщила Волк.

По версии следствия, бывший руководитель потребительского кооператива вместе с сообщником принимал под проценты денежные вклады. Филиалы компании располагались в Уфе и десяти других крупных городах Башкирии. При этом организация не имела кредитной лицензии, а проценты пайщикам платились за счет средств других участников. В дальнейшем, нарушив условия договоров, злоумышленники не выплатили гражданам обещанных денег и присвоили их.

Волк добавила, что подозреваемые заключены под стражу, возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества или участие в нем".