{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Башкирии задержали создателей финансовой пирамиды, обманувших клиентов на 600 млн рублей

По предварительной информации, они причинили ущерб более чем 4 тыс. человек

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Полиция в Башкирии задержала членов преступного сообщества, создавших финансовую пирамиду и обманувших 4 тыс. вкладчиков на 600 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД по Республике Башкортостан пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого обвиняются в мошенничестве. По предварительным данным, более чем 4  тыс. человек причинен ущерб, превышающий 600 млн рублей", - сообщила Волк.

По версии следствия, бывший руководитель потребительского кооператива вместе с сообщником принимал под проценты денежные вклады. Филиалы компании располагались в Уфе и десяти других крупных городах Башкирии. При этом организация не имела кредитной лицензии, а проценты пайщикам платились за счет средств других участников. В дальнейшем, нарушив условия договоров, злоумышленники не выплатили гражданам обещанных денег и присвоили их.

Волк добавила, что подозреваемые заключены под стражу, возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества или участие в нем".

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Глава СК поставил на контроль расследование убийства четырех человек в Якутии
Александр Бастрыкин указал на необходимость изучения всех версий случившегося, в том числе озвученных в СМИ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС