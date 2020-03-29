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В Астрахани потушили камыш, повторно разгоревшийся из-за сильного ветра

В тушении пожара задействовали 73 человека и 26 единиц техники

АСТРАХАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили открытый огонь на площади 800 кв. м в Трусовском районе Астрахани, разгоревшийся повторно из-за сильного ветра, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в воскресенье.

Возгорание камыша и сухой растительности зафиксировали в 14:45 (13:35 мск), огонь прошел 9 тыс. кв. м, уточнили в пресс-службе.

"В 16:07 (15:07 мск) объявили ликвидацию открытого огня, началась проливка локальных очагов, которые продолжали дымить. Но из-за сильного ветра огонь возобновился. В 18:54 (17:54 мск) [объявлена] ликвидация открытого горения", - рассказали ТАСС в ГУ МЧС.

На месте работали 73 человека личного состава и 26 единиц техники, добавили в ведомстве.

Теги
РоссияАстраханская область
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