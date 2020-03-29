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Второй за три дня крупный пал травы в Мордовии сжег пять жилых домов

В трех из них проживали восемь человек, пострадавших в результате ЧП нет

ТАСС, 29 марта. В результате травяного пала в селе Малышево в Мордовии пострадали пять жилых домов, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В населенном пункте Малышево пал сухой растительности перешел на пять жилых домов и 14 строений. По состоянию на 21:30 мск пожар локализован. Площадь пожара составила: по жилым домам - 400 кв. м, по нежилым строениям - 840 кв. м", - рассказали в ведомстве.

В трех сгоревших домах постоянно проживали восемь человек. Пожар тушат 75 человек и 11 единиц техники. "Пострадавших нет, локализация и ликвидация [пожара] уже произошла", - уточнили ТАСС в управлении МЧС по региону.

26 марта в селе Ромоданово пал сухой травы перешел на десять хозпостроек. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

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