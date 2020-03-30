Энергетики восстановили электроснабжение 27 тыс. жителей района Якутии

ЯКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в Хангаласском районе Якутии, где под ограничение попали более 27 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Центральных электрических сетей.

Ранее в пресс-центре Хангаласского района сообщили, что без электроснабжения остались более 27 тыс. жителей из более десяти населенных пунктов.

"Сегодня, 30 марта, в 13:48 (07:48 мск) энергетики восстановили электроснабжение потребителей Хангаласского района, прерванное в результате технологического нарушения на высоковольтной линии Л-114 с подстанции "Табага", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы завершены в полном объеме, на данный момент ограничений электроснабжения нет.