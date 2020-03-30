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Около 100 тыс. человек остались в Воронеже без воды после аварии на водоводе

В районе улицы Холмистая обнаружили прорыв магистрального водовода

ВОРОНЕЖ, 30 марта. /ТАСС/. Авария на магистральном водоводе диаметром 900 мм стала причиной отключения водоснабжения у порядка 100 тыс. жителей Советского района в Воронеже. Об этом в понедельник сообщила ТАСС представитель отдела ЖКХ управы Советского района.

"Около 100 тысяч человек, если не больше, остаются без водоснабжения", - сказала представитель отдела ЖКХ управы Советского района.

По данным пресс-службы компании "Росводоканал-Воронеж", в ночь на 30 марта был обнаружен прорыв магистрального водовода диаметром 900 мм в районе улицы Холмистая в Воронеже. "Без воды остается часть Советского района, кроме микрорайона Тенистый, Придонской, 1 Мая", - говорится в сообщении компании.

В Советском районе Воронеже проживают около 155 тыс. человек. Без учета жителей микрорайона Тенистый, Придонской и 1 Мая, численность населения Советского района составляет порядка 100 тыс. человек. Всего в Воронеже насчитывается более 1,1 млн жителей.

По данным пресс-центра ЖКХ города Воронежа, управляющая компания Советского района начала подвоз воды жителям, оставшимся без водоснабжения.

Теги
РоссияВоронежская область
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